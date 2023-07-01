ضبط أكثر من طن من المخدرات في محافظة هرمزكان جنوبي إيران

أعلن الأمن الداخلي في محافظة هرمزكان الإيرانية عن ضبط طن و34 كلغ من المخدرات خلال الأسبوع الماضي.

وأفاد قائد قوى الأمن في المحافظة، العميد علي أكبر جاویدان، بأن أكثر من طن من مختلف أنواع المخدرات قد اكتشفت، فضلا عن تحديد هوية المهربين.

وأشار المتحدث إلى اعتقال 57 شخصا من مهربي المخدرات ومتعاطيها في إطار الخطة الخاصة لمكافحة المخدرات، التي تم تنفيذها الأسبوع الماضي داخل المحافظة.

وأضاف أن العملية أثمرت بمصادرة 13 مركبة خفيفة وثقيلة، كانت بحوزة عصابات الاتجار بالمخدرات.

وفي سياق متصل، طالب مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، محسن نذیري أصل، المجتمع الدولي بدعم إجراءات إيران الرامية لمكافحة تهريب المخدرات، وذلك خلال كلمة ألقاها الأسبوع الماضي في الاجتماع الخاص لهيئة مكافحة المخدرات الدولية.

وصرح نذیري أصل بأن أكثر من 90% من عمليات ضبط الأفيون و27% من عمليات الكشف عن الاتجار بمادة الهيروين و59% من عمليات ضبط المورفين في العالم نفذت من قبل إيران خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن السلطات الايرانية المكلفة بمكافحة المخدرات، تمكنت من ضبط 716 طنا من مختلف الأنواع في غضون العام الماضي.

المصدر: وكالة إرنا