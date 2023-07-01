السلطات الفرنسية تهدد المحتجين باختراق حساباتهم على "سناب شات"

أعلن وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي أنه ينبغي على المدعين العامين أن يطلبوا من مشغلي الانترنت الحصول على عناوين IP الخاصة بالشباب الذين يدعون لأعمال شغب على تطبيق "سناب شات".

وقال دوبون موريتي "على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، يمكن قراءة "احذروا، سوف يخترقون حساباتنا". وهذا صحيح. فليفهم الأطفال بوضوح أننا سنخترق حساباتهم. يمكن للسلطة القضائية، عند الطلب، أن تطالب المشغلين بتوفير عناوين IP، مما يسمح لنا بمعرفة أولئك الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ليقولوا "متى وأين وكيف سيحطمون كل شيء". إنه أمر لا يطاق".

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وأضاف: "يجب ألا ندعهم يفكرون في أنه يمكنهم استخدام "سناب شات" والاختباء، وأن لهم الحرية في كتابة ما يريدون".

وتمثل "سناب شات" شبكة تواصل اجتماعي مستخدمة على نطاق واسع في فرنسا، حيث يتم فيها نشر معظم مشاهد أعمال الشغب التي تحدث في البلاد.

وتشهد العاصمة باريس ومدن فرنسية أخرى، لليلة الخامسة على التوالي، احتجاجات عنيفة على مقتل مراهق من أصول جزائرية في الـ17 من عمره برصاص شرطي.

المصدر: نوفوستي