فرنسا.. عمدة ليون يطلب تعزيزات أمنية بسبب أعمال الشغب

طلب عمدة مدينة ليون الفرنسية ،غريغوري دوسيه، إرسال تعزيزات أمنية إلى المدينة وسط أعمال الشغب عقب مقتل شاب من أصول جزائرية برصاص الشرطة في نانتير يوم الأربعاء الماضي.

وحسب ما نقلته صحيفة "لوموند" قال غريغوري دوسيه "في المساء، لم تكن الشرطة كافية للتعامل مع أعمال الشغب.. نحن بحاجة إلى تعزيزات إذا كنا لا نريد أن يحدث هذا مرة أخرى".

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وصرح المسؤول الفرنسي بأن المدينة واجهت خلال الليل "عنفا غير مسبوق"، مشيرا إلى أنه قد تم نهب حوالي 40 متجرا، بالإضافة إلى إضرام النيران في حوالي عشرين سيارة.

هذا، وذكرت صحيفة "لو فيغارو" نقلا عن مصدر بالشرطة أن 7 من ضباط الشرطة على الأقل أصيبوا بالرصاص الليلة الماضية خلال أعمال شغب في ليون.

ونقلت الصحيفة عن المصدر: "في ليون، أصيب 27 شرطيا ليل الجمعة، سبعة منهم بطلقات أسلحة".

ولفت المصدر إلى أن أحد الضحايا أصيب في عينه وخده وحالته حرجة، كما أصيب أربعة آخرون في أرجلهم.

وتشهد فرنسا موجة احتجاجات وأعمال شغب عقب قتل المراهق نائل (17 عاما) برصاصة في الصدر بعدما رفض التوقف خلال عملية تدقيق مروري أجراها شرطيان دراجان في نانتير، وتتوقع السلطات أن تمتد دائرة العنف خلال الليالي المقبلة وأن تتسم بأعمال تستهدف الشرطة ورموز الدولة.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية