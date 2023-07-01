بريطانيا وأستراليا وكندا تدعو إسرائيل للتراجع عن توسيع الاستيطان

دعا وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قرارات توسيع الاستيطان بالضفة الغربية، معتبرة أن التوسع المستمر في المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام.

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وقال وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا في بيان مشترك، إن "التوسع المستمر في المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام ويؤثر سلبا على جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض. ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات".

وكان "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" التابع للإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي صادق الأسبوع الماضي، على بناء 5,623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

من جهتها، حثت فرنسا بوقت سابق الحكومة الإسرائيلية على "إعادة النظر في قرارها بالإسراع في إجراءات الترخيص ببناء مساكن في المستوطنات" والتخلي عن الموافقة على مشاريع بناء "نحو 5000 وحدة سكنية جديدة في عدة مستوطنات في الضفة الغربية".

وفي يونيو الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية، أيضا على منح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، صلاحية المصادقة الأولية على أية مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية.

المصدر: عرب 48