الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

صادقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأنه تمت المصادقة على بناء 5623 وحدة استيطانية.

وأشارت إلى أن المصادقة تشتمل على إيداع مخططات لبناء 4291 وحدة استيطانية جديدة، في مرحلة متقدمة من مراحل التخطيط والبناء لدى السلطات الإسرائيلية، والتي تسبق طرح مناقصات لتنفيذ مشاريع البناء.

كما تشمل تقديم مخططات لبناء 1332 وحدة استيطانية للمصادقة عليها، بعد عقد جلسة للاستماع إلى الاعتراضات، قبل المصادقة النهائية عليها وإعداد المناقصات.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن عدد الوحدات الاستيطانية التي تمت المصادقة على بنائها اليوم تزيد بـ 1000 وحدة جديدة عما تمت المصادقة عليه الأسبوع الماضي.

ونوه الإعلام الإسرائيلي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اتفقوا على إنشاء هذه الوحدات في مستوطنة "عيلي" جنوب مدينة نابلس.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية