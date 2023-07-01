عباس في اتصال هاتفي يعرب عن دعمه لبوتين على خلفية أحداث 24 يونيو

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعرب فيه عن دعمه للقيادة الروسية بالإجراءات التي اتخذتها لحماية النظام الدستوري.

وبحسب بيان الكرملين: "بمبادرة من الجانب الفلسطيني، أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس بوتين خلال مكالمة هاتفية أجراها اليوم السبت، دعمه الكامل لتحركات القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري والقانون والنظام في البلاد خلال الأحداث التي وقعت 24 يونيو" .

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بدوره أكد بوتين على موقف موسكو المؤيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الأسس القانونية الدولية القائمة.

كما هنأ بوتين عباس وجميع الفلسطينيين بعيد الأضحى المبارك.

في سياق متصل، أعرب رئيس أبخازيا أصلان بزانيا، خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن دعمه الكامل لإجراءات القيادة الروسية لحماية سيادة القانون والنظام الدستوري، ووفق بيان الكرملين: "بمبادرة من الجانب الأبخازي، أعرب رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بزانيا هاتفيا عن دعمه الكامل للإجراءات التي اتخذتها القيادة الروسية لحماية سيادة القانون والنظام الدستوري، الذي يضمن أمن المواطنين واستقرار البلاد".

المصدر: نوفوستي