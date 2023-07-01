"شاحنة سحقت حافلات مكتظة".. الشرطة تكشف معلومات أولية عن الحادث المميت غرب كينيا (فيديو)

كشفت الشرطة الكينية معلومات أولية عن سبب حادث السير المميت الذي أودي بحياة 48 شخصا على الأقل الجمعة، مشيرة إلى أنه نجم عن فقدان سائق شاحنة السيطرة عليها واصطدامها بموقف للحافلات.

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وقال المسؤول في الشرطة المحلية جيفري مايك إن المعلومات الأولية تشير إلى أن "شاحنة متجهة إلى كيريشو غرب البلاد فقدت السيطرة واصطدمت بالعديد من الحافلات الصغيرة المحلية التي كانت مكتظة بالركاب في محطة للحافلات"، مضيفا أن الشاحنة سحقت الحافلات الصغيرة ودهست أيضا ركابا ومشاة كانوا يقفون بجانب محطة الحافلات.

وكشف مايك أن "الحادث وقع عند تقاطع مزدحم على الطريق السريع بين مدينتي كيريشو وناكورو، "وفي الوقت الراهن يمكننا تأكيد مصرع 48 شخصا"، مضيفا أن "تقديراتنا تشير إلى وجود شخص أو اثنين عالقين تحت الشاحنة".

وبينما لم يستبعد المسؤول في الشرطة أن "تكون حصيلة الجرحى أكبر"، قال "في الوقت الراهن الحصيلة المؤكدة هي 30 جريحا بجروح خطرة وتم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة".

وأظهرت مشاهد بثتها قنوات تلفزيونية محلية عددا من السيارات وقد تحولت إلى كومة حديد، وبحسب تقارير إعلامية محلية فإن الأمطار الغزيرة تعرقل عمليات الإنقاذ.

وقال إريك موتاي حاكم ولاية كريشو في منشور على فيسبوك: "قلبي ينفطر على العائلات التي فقدت للتو أحباءها"، مشددا على أن سلطات الولاية وضعت كل سيارات الإسعاف والمرافق الصحية في حالة تأهب للتعامل مع هذه الفاجعة.

المصدر: أ ف ب