إسرائيل تعلن إحباط تهريب مئات الكيلوغرامات من مخدر جديد

أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الجمعة، عن إحباط تهريب مئات الكيلوغرامات من مخدر جديد.

وقالت السلطات الإسرائيلية إنها ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم، في الأربعينيات من العمر، لقيامهم بتهريب مئات الكيلوغرامات من عقار جديد من نوع "MDMB" من الشرق الأقصى، بقيمة عشرات الملايين من الشواكل، فيما جرت عملية الاعتقال عقب تحقيق عالمي سري.

وسيمثل المشتبه بهم من سكان أشدود ورحوفوت جنوب إسرائيل، أمام المحكمة لتقديم لائحة اتهام بحقهم والمطالبة باحتجازهم حتى انتهاء الإجراءات.

وذكر موقع "i24 news" إنه تم إجراء التحقيق السري لعدة أسابيع تم خلالها مراقبة العبوات المستوردة من الشرق الأقصى، حيث تزن حوالي 300 كيلوغرام، فيما تحتوي على مادة يشتبه في كونها عقارا جديدا من نوع MDMB-CHMICA.

وتمت مراقبة الطرود المشبوهة من قبل الجمارك في بلغاريا مع تقدم التحقيق، بحسب الموقع، بعد أن نقلت إلى نظام الفرز بواسطة بريد الاستخبارات من أجل تعزيز إجراءات التحقيق السرية عندما تم نقل المواد إلى مختبرات الشرطة، حيث حددت أن المادة المشبوهة تتمثل في عقار جديد على شكل مسحوق، يمكن من خلاله إنتاج عقار خطير من نوع MDMB، تبلغ قيمته حوالي 150 ألف شيكل للكيلوغرام.

المصدر: موقع "i24 news"