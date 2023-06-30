ضابط بريطاني يدعو الغرب لمراجعة حدود أوكرانيا المقبلة بعد هزيمة قوات كييف

قال نائب قائد سلاح الجو البريطاني السابق، شون بيل، إن أوكرانيا لن تستطيع "استعادة" شبه جزيرة القرم ودونباس من خلال الجهود العسكرية أو الدبلوماسية.

وقال العسكري البريطاني لـ"راديو تايمز" إن أوكرانيا "لا تملك امكانية تحقيق النصر في هذه المواجهة. لن تتمكن أبدا من إعادة شبه جزيرة القرم أو دونباس. لذا في هذه الحالة، السؤال هو: بانتهاء المواجهة، أين ستكون نهاية حدودها على الخريطة؟".

ولفت بيل إلى أن الغرب، فيما عدا سلطات كييف، لديه أولوياته الداخلية، حيث قال "هنا في لندن، نشهد أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وأزمة تضخم، ونقصا في ترسانة الأسلحة. نحن نبذل قصارى جهدنا لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، لكن لم يعد بإمكاننا الاستمرار بنفس الوتيرة".

وانطلق الهجوم المضاد الذي روجت له كييف طويلا في 4 يونيو، في محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيومفسك، حيث كان زخم الهجوم الرئيسي متركزا في محور زابوروجيه.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد علق على الهجوم المضاد بالقول إن قوات كييف لم تنجح في أي محور من المحاور القتالية، وتكبدت خسائر فادحة، وتم تدمير مئات القطع الحربية.

المصدر: ريا نوفوستي