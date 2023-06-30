وسائل إعلام: الولايات المتحدة تقرر قريبا نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا

سيتخذ البيت الأبيض قرارا في المستقبل القريب بشأن نقل الذخائر العنقودية إلى كييف، إذا ما تمت الموافقة عليها، سيمكن إدراجها في الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

جاء ذلك في تقرير لـ CNN، نقلا عن مسؤولين لم تسمهم مفاده أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس بجدية قضية نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، فيما تابع المسؤولون أنه من المتوقع صدور قرار نهائي من البيت الأبيض قريبا، وستنقل تلك الأسلحة إلى أوكرانيا في وقت مبكر من الشهر المقبل.

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ويذكر أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد ذكرت مجلة Foreign Policy في وقت سابق أن عددا من المشرعين الأمريكيين طالبوا بايدن بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لمساعدتها في هجومها المضاد، فيما قال دان رايس المساعد الخاص السابق للقائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، إن استخدام الذخائر العنقودية سيسمح باستخدام عدد أقل منها، لأن نفادها أبطأ.

وكانت نائبة مساعد البنتاغون لروسيا وأوكرانيا وأوراسيا لورا كوبر قد قالت إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزود أوكرانيا بالذخيرة المتطورة ذات الاستخدام المزدوج حتى لا تتعارض مع القيود المفروضة على توريد القنابل العنقودية.

من جانبها علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مارس الماضي، إن روسيا، إذا ما تأكدت معلومات بشأن طلب أوكرانيا إلى الولايات المتحدة تزويدها بذخائر عنقودية، سوف ترد بما يناسب تلك الإجراءات.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن أوكرانيا وسعت طلبها إلى الولايات المتحدة لتشمل الذخائر العنقودية المحمولة جوا من طراز MK-20.

المصدر: نوفوستي