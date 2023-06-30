قمة الاتحاد الأوروبي توعز للمفوضية الأوروبية بوضع خطة لعسكرة الصناعة

أوعزت قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي، في ختام اليوم الأول لبدء أعمالها، للمفوضية الأوروبية بوضع خطة لعسكرة الصناعة الأوروبية.

وأصدر قادة دول الاتحاد الأوروبي، في قمتهم المنعقدة في بروكسل، تعليمات إلى المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات لزيادة الاستثمار في الصناعة الدفاعية.

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وجاء في الوثيقة المنشورة عقب اليوم الأول للقمة: "طلب المجلس الأوروبي، من المفوضية الأوروبية أن تقوم بتقديم مقترحات حول برنامج استثمار دفاعي أوروبي لتعزيز قدرة ومرونة القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأوروبية، بما في ذلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم".

المصدر: نوفوستي