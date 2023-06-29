بوريل يقترح تحويل صندوق السلام إلى صندوق "الدفاع عن أوكرانيا"

أعلن المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم عن مقترح بتحويل صندوق السلام الأوروبي إلى صندوق للدفاع عن أوكرانيا.

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جاء ذلك في تصريح لبوريل لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي، حيث قال إن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتزويد أوكرانيا بالأسلحة أثناء الصراع وبعده، حتى أنه يفكر في "تحويل صندوق السلام الأوروبي إلى صندوق الدفاع عن أوكرانيا"، مؤكدا على أن على أوكرانيا أن تواصل القتال، ويجب أن يستمر تحديث الجيش الأوكراني.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن عزمه تخصيص 50 مليار يورو كمساعدات إضافية لأوكرانيا، على الرغم من أن خزائن الاتحاد فارغة بسبب التمويل المستمر لأوكرانيا، وانتقد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان ذلك النهج متسائلا: أين ذهبت أموال الاتحاد الأوروبي بعد عامين فقط من ميزانية لسبع سنوات.

المصدر: تاس