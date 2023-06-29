فيكتور أوربان يتساءل: أين ذهبت أموال الاتحاد الأوروبي؟

في تغريدة له على موقع "تويتر" تساءل رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن أموال الاتحاد الأوروبي بعد سنتين فقط من ميزانية 7 سنوات.

Just 2 years into the 7-year budget, #Brussels is running out of money. How did this happen? What happened to the budget? Where is the money, @EuropeanCommiss ? pic.twitter.com/yENyF7jXgY — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 29, 2023

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وضع أوربان مقطعا لجون ترافولتا وهو يبدو هو الآخر متساءلا، وكتب: "بعد عامين فقط من ميزانية 7 سنوات، بدأت أموال بروكسل تنفد. كيف حدث هذا؟ ماذا حدث للميزانية؟ أين هو المال؟".

وكانت هنغاريا قد انتقدت في وقت سابق عزم الاتحاد الأوروبي تخصيص 50 مليار يورو كمساعدات إضافية لأوكرانيا، على الرغم من أن خزائن الاتحاد فارغة بسبب التمويل المستمر لأوكرانيا، في الوقت الذي صرح فيه وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو بأن كييف بحاجة إلى 110 مليارات دولار، ولن تغطي 50 مليار يورو سوى 45% فقط من احتياجات أوكرانيا لمساعدة الميزانية ودعم إعادة الإعمار العاجل.

المصدر: تويتر