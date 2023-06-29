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فيكتور أوربان يتساءل: أين ذهبت أموال الاتحاد الأوروبي؟

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فيكتور أوربان يتساءل: أين ذهبت أموال الاتحاد الأوروبي؟
Globallookpress IMAGOMartin Juen
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان (صورة أرشيفية)
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في تغريدة له على موقع "تويتر" تساءل رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن أموال الاتحاد الأوروبي بعد سنتين فقط من ميزانية 7 سنوات.

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وضع أوربان مقطعا لجون ترافولتا وهو يبدو هو الآخر متساءلا، وكتب: "بعد عامين فقط من ميزانية 7 سنوات، بدأت أموال بروكسل تنفد. كيف حدث هذا؟ ماذا حدث للميزانية؟ أين هو المال؟".

وكانت هنغاريا قد انتقدت في وقت سابق عزم الاتحاد الأوروبي تخصيص 50 مليار يورو كمساعدات إضافية لأوكرانيا، على الرغم من أن خزائن الاتحاد فارغة بسبب التمويل المستمر لأوكرانيا، في الوقت الذي صرح فيه وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو بأن كييف بحاجة إلى 110 مليارات دولار، ولن تغطي 50 مليار يورو سوى 45% فقط من احتياجات أوكرانيا لمساعدة الميزانية ودعم إعادة الإعمار العاجل.

المصدر: تويتر

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