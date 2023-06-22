كييف: مساعدات الاتحاد الأوروبي الموعودة لا تغطي نصف احتياجات البلاد

قال وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو، إن كييف بحاجة إلى 110 مليارات دولار كمساعدات حتى عام 2027، ولن تغطي 50 مليار يورو التي وعد بها الاتحاد الأوروبي نصف احتياجات البلاد.

وصرح مارشينكو في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو": "عرضت المفوضية الأوروبية 50 مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا حتى عام 2027، هذا سيغطي 45 بالمئة فقط من احتياجات أوكرانيا لمساعدة الميزانية ودعم إعادة الإعمار العاجل، والتي تقدر بنحو 110 مليارات دولار".

وأوضح أن المساعدات "إشارة جيدة للغاية، لكن بكل وضوح لن تكون كافية ولا تغطي حتى نصف احتياجات البلاد، لذلك نعتزم جذب انتباه الشركاء الرئيسيين الآخرين، مثل الولايات المتحدة، والتي يجب أن تشارك أيضا في هذه العملية".

كما تخلى مارشينكو، عن فكرة طرحها مسؤولو الاتحاد الأوروبي بشأن ضرورة إلغاء دعم الميزانية تدريجيا خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، واستبدالها بقروض وضمانات للاستثمار الخاص.

وانتقدت هنغاريا، في وقت سابق، عزم الاتحاد الأوروبي تخصيص 50 مليار يورو مساعدات إضافية لأوكرانيا، بالرغم من أن خزائن الاتحاد فارغة بسبب التمويل المستمر لكييف.

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المصدر: غازيتا.رو