قادة الاتحاد الأوروبي يعدون بمواصلة المساعدات العسكرية لكييف لكن بشرط ..

تحدث قادة الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل تقليديا لصالح استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، ولكن هذه المرة بشرط أن لا يضر بأمن ودفاع بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وشدد قادة الاتحاد الأوروبي كذلك، على ضرورة "مراعاة" المصالح الأمنية والدفاعية لجميع دول الاتحاد الأوروبي، خلال تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

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وجاء في بيان عقب اليوم الأول لقمة قادة دول الاتحاد الأوروبي: "يؤكد مجلس أوروبا على أهمية استمرار جهود الدول الأعضاء للمساهمة في تلبية الاحتياجات العسكرية والدفاعية العاجلة لأوكرانيا، دون التسبب بالضرر لخصائص السياسات الأمنية والدفاعية المنفردة لبعض الدول الأعضاء، ومع مراعاة المصالح الأمنية والدفاعية لجميع الدول الأعضاء".

وتؤكد بعض وسائل الإعلام، أن عدة دول أوروبية ، بما في ذلك النمسا وإيرلندا ومالطا وقبرص، عارضت سابقا الالتزامات طويلة الأجل لتقديم المساعدة لأوكرانيا.

ويشار إلى أن روسيا أرسلت مذكرة إلى دول الناتو الربيع الماضي، أبدت فيها اعتراضها على إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وشدد الجانب الروسي مرات عديدة على أن أي شحنات تحتوي على أسلحة إلى كييف، ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي