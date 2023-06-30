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ريابكوف يكشف عن "قشة أخيرة" أدت لانسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

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ريابكوف يكشف عن
Sputnik
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اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن انضمام فنلندا وإجراءات انضمام السويد لـ"الناتو" هي القشة الأخيرة وراء انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

وشدد ريابكوف على أن فنلندا ليست عضوا في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، لذلك فإن احتمال نشر أسلحة من دول ثالثة فيها، يعطل بشكل كبير التوازن المستقر للأسلحة في شمال أوروبا، مثلما أكد.

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وأضاف المتحدث أن "روسيا ستنسحب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا في الساعة 00:00 من يوم 7 نوفمبر 2023".

وأشار ريابكوف إلى أن موسكو لن تحاول إقناع المعارضين "الذين اتخذوا موقفهم الخاطئ منذ فترة طويلة وبإصرار".

المصدر: لينتا.رو

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