موسكو تحدد شروطها للتفاوض مع الدول الغربية بشأن الحد من الأسلحة التقليدية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن الحديث عن الحد من الأسلحة التقليدية لن يكون ممكنا إلا بعد تخلي الغرب الجماعي عن سياسته المعادية لروسيا، أما الآن فهو أمر غير واقعي.

وقال ريابكوف متحدثا أمام مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا الذي عقد الخميس: "من الواضح أن التوصل لاتفاق في هذا المجال أمر غير واقعي في الوقت الراهن، آخذين بالاعتبار المستوى الحاد الذي وصلت إليه المواجهة العامة، كما أن إمكانية الاتفاق مع الغرب الجماعي قد تم تقويضها بشكل خطير بسبب سلوكهم".

وأضاف ريابكوف أن "الحديث عن صياغة وثيقة جديدة للحد من الأسلحة التقليدية لن يكون ممكنا، إلا بعد زوال الفترة العاصفة الحالية في التاريخ الأوروبي، وتخلي الغرب عن سياسته المعادية لروسيا".

المصدر: ريا نوفوستي