إصابة 4 رجال شرطة في انفجار سيارة مفخخة بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية عن إصابة 4 رجال شرطة على الأقل بجروح خطيرة عقب انفجار سيارة مفخخة في ولاية غواناخواتو المكسيكية، التي تعد واحدة من أعنف المناطق في البلاد.

وينتمي رجال الشرطة المصابين إلى الحرس الوطني الخاضع لسيطرة الجيش.

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وأشار حاكم ولاية غواناخواتو، دييغو سينهو رودريغيز، إلى نقل ما مجموعه أربعة عناصر إلى المستشفى، حيث فقد أحدهم ذراعه اليمنى.

وقال المتحدث إن التحقيق يركّز على ما إذا كان الشرطيون قد استُدرجوا إلى السيارة من خلال اتصال هاتفي وهمي.

وقُتل 14 شرطيا في سيلايا هذا العام و32 في مجمل ولاية غواناخواتو، وفقا للبيانات الرسمية، حيث تعتبر ولاية غواناخواتو السياحية والصناعية، الأكثر تعرضا لأعمال عنف في المكسيك العام الماضي مع تسجيل أكثر من 3000 جريمة قتل.

المصدر: ا ف ب