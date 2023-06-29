مقتل 8 أعضاء من كارتل المخدرات بتبادل لإطلاق النار في المكسيك

أعلنت السلطات المحلية في المكسيك، أن معركة بالأسلحة النارية بين أعضاء عصابة أسفرت عن مقتل 8 على الأقل وإصابة واحد بجروح الأربعاء في منطقة جبلية بولاية تشيهواهوا شمال البلاد.

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وقال مكتب المدعي العام في الولاية إن إطلاق النار وقع في غواتشوتشي، إحدى أكبر المدن في منطقة جبلية يصعب الوصول إليها، والتي يسكنها السكان الأصليون من مجموعة تاراهومارا العرقية.

ووفق البيان الرسمي، فقد تم العثور على 8 جثث على مفترق طرق، 3 منها محترقة، فضلا عن جريح تم نقله للرعاية الطبية.

كما عثرت السلطات على شاحنتين محترقتين.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن المواجهة تضمنت مجموعات متنافسة من عصابة "سينالوا"، إحدى أقوى العصابات في المكسيك، ويعتقد أن من بين الضحايا رئيسا محليا لمنظمة إجرامية.

وتشهد منطقة جبل تاراهومارا الواقعة على أحد طرق المخدرات المؤدية إلى الولايات المتحدة، منذ سنوات، أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات.

ووفقا لتقارير صحفية، اشتدت الاشتباكات في الأسابيع الأخيرة في غواتشوتشي، مما أجبر العديد من الناس على مغادرة المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 14500 نسمة.

من الجدير ذكره أن المكسيك سجلت أكثر من 350 ألف حالة قتل، معظمها منسوب إلى المنظمات الإجرامية، منذ إطلاق استراتيجية عسكرية مثيرة للجدل لمكافحة المخدرات في ديسمبر 2006.

المصدر: أ ف ب