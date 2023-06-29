 
مباشر

مقتل 8 أعضاء من كارتل المخدرات بتبادل لإطلاق النار في المكسيك

أخبار العالم

مقتل 8 أعضاء من كارتل المخدرات بتبادل لإطلاق النار في المكسيك
thestar.com
سينالوا، إحدى أكبر عصابات المخدرات بالمكسيك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vldm

أعلنت السلطات المحلية في المكسيك، أن معركة بالأسلحة النارية بين أعضاء عصابة أسفرت عن مقتل 8 على الأقل وإصابة واحد بجروح الأربعاء في منطقة جبلية بولاية تشيهواهوا شمال البلاد.

إقرأ المزيد
السلطات المكسيكية تدمر عربات مدرعة لعصابات المخدرات محلية الصنع
السلطات المكسيكية تدمر عربات مدرعة لعصابات المخدرات محلية الصنع

وقال مكتب المدعي العام في الولاية إن إطلاق النار وقع في غواتشوتشي، إحدى أكبر المدن في منطقة جبلية يصعب الوصول إليها، والتي يسكنها السكان الأصليون من مجموعة تاراهومارا العرقية.

ووفق البيان الرسمي، فقد تم العثور على 8 جثث على مفترق طرق، 3 منها محترقة، فضلا عن جريح تم نقله للرعاية الطبية.

كما عثرت السلطات على شاحنتين محترقتين.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن المواجهة تضمنت مجموعات متنافسة من عصابة "سينالوا"، إحدى أقوى العصابات في المكسيك، ويعتقد أن من بين الضحايا رئيسا محليا لمنظمة إجرامية.

وتشهد منطقة جبل تاراهومارا الواقعة على أحد طرق المخدرات المؤدية إلى الولايات المتحدة، منذ سنوات، أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات.

ووفقا لتقارير صحفية، اشتدت الاشتباكات في الأسابيع الأخيرة في غواتشوتشي، مما أجبر العديد من الناس على مغادرة المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 14500 نسمة.

من الجدير ذكره أن المكسيك سجلت أكثر من 350 ألف حالة قتل، معظمها منسوب إلى المنظمات الإجرامية، منذ إطلاق استراتيجية عسكرية مثيرة للجدل لمكافحة المخدرات في ديسمبر 2006.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا