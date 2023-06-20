السلطات المكسيكية تدمر عربات مدرعة لعصابات المخدرات محلية الصنع

نشر مكتب المدعي العام الفيدرالي في بلدة رينوسا بشمال المكسيك لقطات توثق رافعة تدمر واحدة من 14 عربة مدرعة تابعة لعصابات المخدرات في ولاية تاماوليباس.

وحسب وكالة أسوشيتد برس فإن هذه المركبات المدرعة مصنوعة من الشاحنات التجارية ومزودة بدروع من الحديد الصلب.

كما زودت بعض هذه المركبات بأذرع صدمات فولاذية سميكة في المقدمة، وبعضها مجهز بفتحات لإطلاق النار وأبراج مدافع. وتم طلاء مركبة واحدة على الأقل باللون الأخضر لتشبه عربة الجيش المكسيكي.

وتعتبر ولاية تاماوليباس الحدودية مع ولاية تكساس الأمريكية معقلا لاثنين من عصابات المخدرات المتحاربة على الأقل.

ولم يذكر الادعاء العصابة التي تنتمي إليها تمتلك المركبات أو متى تم الاستيلاء عليها.

المصدر: AP