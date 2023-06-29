القبض على زعيم ثاني أكبر عصابة للمخدرات والاغتيالات في الإكوادور

أعلن رئيس الشرطة الإكوادورية، فاوستو ساليناس، عن اعتقال زعيم جماعة "لوس لوبوس" ثاني أكبر عصابة إجرامية في البلاد في المنطقة المحاذية لكولومبيا.

وقال ساليناس على "تويتر" إن "المعتقل قاطع الطرق الملقب "لا فوكا"، حيث تم القبض على هذا الهدف ذي الأولوية من قبل وحدات من الشرطة الوطنية الإكوادورية في مقاطعة إسميرالداس، فيما قاد "لا فوكا" جماعة "لوس لوبوس" الإجرامية في هذه المقاطعة".

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وتضم عصابة "لوس لوبوس"، وفقا لبعض التقديرات، 8000 شخص متورطين في تهريب المخدرات والاغتيالات في البلاد، حيث يعتبرون في المرتبة الثانية بعد عصابة "لوس تشونيروس" من حيث العدد والنطاق الإقليمي لأنشطتهم الإجرامية، فيما تأسست "لوس تشونيروس" في كانتون تشونا في أوائل التسعينيات، وتضم حوالي 20000 عضو.

وظهر اسم الجماعة الإجرامية مرارا في وسائل الإعلام على خلفية مذابح في السجون الإكوادورية، حيث وقعت أكثر من 400 جريمة قتل متعمدة في 2021 و2022 وحدها.

المصدر: نوفوستي