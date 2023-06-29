لافروف: روسيا مستعدة للمساعدة في تسوية الأزمة السودانية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تتابع الوضع في السودان بقلق، ومستعدة للمساعدة في تسوية النزاع، كما أكد أن سفارة بلاده بالخرطوم تواصل الاتصالات مع الأطراف المعنية.

وقال لافروف، اليوم الخميس، في اجتماع مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار إن "روسيا تتابع بقلق ما يحدث في السودان ومهتمة بالمساعدة في تهيئة الظروف لتسوية الوضع. ومن خلال سفارتنا التي لا تزال في الخرطوم، نحافظ على اتصالات مع جميع الأطراف المعنية".

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وأضاف قائلا: "سنكون ممتنين على التوصيات الخاصة بكيفية مساهمة روسيا والأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي في التغلب على الأزمة. وسننتهز هذه الفرصة لمراجعة تعاوننا الثنائي وتحديد سبل تطويره بشكل أكبر".

المصدر: نوفوستي