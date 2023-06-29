قوات كييف تكشف تزويد الغرب لها بمعلومات عن الطيران الاستراتيجي الروسي

أعلن مستشار قيادة سلاح الجو الأوكراني، يوري إغنات، عن تزويد الغرب لكييف بالمعلومات عن حركة وإقلاع الطيران الاستراتيجي الروسي من المطارات البعيدة، وغيرها من البيانات الهامة.

ونقل موقع Zaxid.ne تصريحات إغنات، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تمتلك مجموعة واسعة من الرادارات، إلا أن ضمان الحماية من الصواريخ الباليستية يظل "مشكلة كبيرة".

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ولفت إغنات إلى أن الدول الغربية "تتدبر الأمر وستقتني أنظمة صواريخ مضادة في المستقبل، والتي قد تضطلع في الحماية من الصواريخ الباليستية"، بما أن روسيا تستخدم الكثير من الصواريخ الباليستية، حسي قوله.

وفي تصريحات سابقة له، بيّن إغنات ضرورة إجراء تعديلات على عمل كاميرات مراقبة الشوارع في المدن الأوكرانية من أجل تأمين أنظمة الدفاع الجوي.

وفي سياق متصل، نشرت وكالة "يونيان" الأوكرانية بيان جاء فيه أن كاميرات الشوارع التي تبث صورا بانورامية مباشرة للمدينة "لا تزال تعمل في جميع أنحاء أوكرانيا، ويمكن استخدامها لمراقبة تشغيل نظام الدفاع الجوي الأوكراني عبر الإنترنت".

وتجدر الإشارة إلى أن هجمات الجيش الروسي على البنى التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر 2022، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي الذي استهدفت فيه الأجهزة الأمنية الأوكرانية جسر القرم.

المصدر: نوفوستي + تاس