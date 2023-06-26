خبير يشكك في فرص أوروبا في ابتكار مضادات للصواريخ الروسية فرط الصوتية

شكّك الخبير العسكري الروسي فيكتور ليتوفكين، في إمكانية الاتحاد الأوروبي تطوير منظومة لاعتارض الصواريخ الروسية فرط الصوتية القادرة على بلوغ سرعات تصل إلى 19 ضعف من سرعة الصوت.



ويشير الخبير في مقابلة مع Lenta.ru، إلى أنه من أجل إنشاء حماية من الأسلحة التي سرعتها تفوق سرعة الصوت يجب قبل كل شيء أن تكون لديهم مثل هذه الأسلحة. ولكن باعتقادي لن تكون لديهم مثلها في المستقبل المنظور.

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ويقول: "بالطبع يمكن إنشاء حماية من الأسلحة الفرط صوتية. لأنه إذا كان هناك سيف فيجب أن يكون هناك درع. أي من أجل ذلك يجب إنشاء أنظمة تعمل بسرعة تفوق سرعة الصوت. ولكن لا توجد حاليا معلومات عن وجود مثل هذه الأنظمة. ومن جانب آخر يمكن وضع الخطط اللازمة، فقد تظهر أنظمة الحماية في غضون 15 أو 50 عاما. وعموما يبدو أن هذه خطة تهدف إلى زيادة تخصيص الأموال للمجمع الصناعي العسكري".

ووفقا له، من غير المحتمل في المستقبل القريب إنشاء أنضمة الحماية من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، خاصة وأن البلدان الأوروبية لم تتمكن من اختراع صواريخ فرط صوتية.

ويقول: "هذه مسائل مرتبطة مع بعضها البعض. فكيف يمكنهم إنشاء منظومة حماية، وليس لديهم صاروخ فرط صوتي؟ اعتقد إن مصممينا يعملون حاليا على ابتكار منظومة حماية من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ولكني لا أعلم في أي مرحلة هم. ولكن منطقيا يجب أن يجري العمل بنشاط في هذا المجال. وعموما ليس لأي دولة في العالم حاليا منظومة حماية من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".

المصدر: لينتا. رو