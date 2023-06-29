أطباء أمريكيون يتفقدون جاهزية مستشفى في فنلندا قبل زيارة بايدن المرتقبة

أفادت صحيفة Helsingin Sanomat بأن أطباء من البيت الأبيض أجروا زيارة استطلاعية لمستشفى في هلسنكي قبل زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المرتقبة إلى فنلندا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأطباء زاروا المستشفى للتحقق من مستوى أجهزته، فيما يرتقب أن يسافر بايدن إلى فنلندا في أوائل يوليو لحضور قمة دول الشمال الأوروبي.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن البيت الأبيض أن بايدن بدأ في الأسابيع الأخيرة باستخدام جهاز لمكافحة انقطاع التنفس أثناء النوم لتحسين نوعية النوم ليلا.

المصدر: نوفوستي