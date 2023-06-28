البيت الأبيض يوضح سبب العلامات على وجه بايدن..(صور)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدأ في استخدام جهاز التنفس الصناعي أثناء النوم.

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية للصحفيين إن الرئيس استخدم في الأسابيع الأخيرة آلة لمكافحة انقطاع التنفس أثناء النوم، وصعوبة وتأخر التنفس أثناء النوم، لتحسين نوعية النوم ليلا.

ولفت انتباه الصحفيين في الأيام الأخيرة علامات على وجه بايدن. وكان على البيت الأبيض أن يوضح أن العلامات تركها قناع جهاز التنفس الاصطناعي.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن بايدن استخدم جهازا مشابها من قبل عام 2008.

المصدر: نوفوستي