مولدوفا تتهم روسيا بالسعي "لزعزعة الاستقرار" في البلاد

اتهمت وزارة الخارجية المولدوفية روسيا بالسعي "لزعزعة الاستقرار" في الجمهورية.

وقالت الخارجية المولدوفية في بيان لها، يوم الأربعاء، إن "العلاقات المولدوفية – الروسية تضررت بشكل ملحوظ عندما بدأت روسيا بالعدوان العسكري ضد أوكرانيا".

وأضافت أن "السلطات المولدوفية لا تزال تعتزم التصدي لأعمال روسيا المزعزعة للاستقرار والموجهة ضد بلادنا".

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وجاء ذلك ردا على تصريح المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، التي قالت إن سلطات مولدوفا "تتبع نهجا راميا إلى تدمير العلاقات الروسية – المولدوفية وعرقلة الاتصالات الإنسانية بين الشعبين.

وصدرت تصريحات زاخاروفا تعليقا على إعلان سلطات مولدوفا أنها تدرس إمكانية تقليص عدد الدبلوماسيين الروس في الجمهورية.

المصدر: نوفوستي