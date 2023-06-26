الخارجية الروسية تستدعي السفير المولدوفي

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين سفير مولدوفا لدى موسكو ليليان داريي، بعد طرد مولدوفا دبلوماسيا روسيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة بإجراءات من طرف مولدوفا مناهضة لروسيا.

وفي وقت سابق استدعت وزارة خارجية مولدوفا السفير الروسي أوليغ فاسنيتسوف، بسبب تصريحات رئيس منطقة خيرسون بالإنابة فلاديمير سالدو، بشأن رد روسي محتمل على قصف جسر تشونغارسكي، وفي هذا السياق الجسور في منطقة أوديسا على الحدود مع مولدوفا.

المصدر: وكالات