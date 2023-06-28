بيسكوف يكشف سبب اختيار الشرفة الحمراء في الكرملين لكلمة بوتين أمام العسكريين (فيديو)

كشف متحدث الكرملين دميتري بيسكوف عن سبب اختيار شرفة الكرملين الحمراء لإلقاء الرئيس فلاديمير بوتين كلمته أمام العسكريين ورجال الأمن، الذين شاركوا في إحباط محاولة التمرّد المسلح.

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وقال بيسكوف: "اختيرت الشرفة الحمراء في الكرملين لهذه الكلمة، نظرا لأهمية الحدث حيث شهدت ساحة الكاتدرائية في الكرملين أهم الأحداث التاريخية في روسيا".

وتقع الشرفة الحمراء في الكرملين على الجانب الجنوبي من قصر الأوجه، وهي المدخل الرئيسي إلى الدهليز المقدس وقاعة الطابق الثاني من قصر الأوجه.

والشرفة الخارجية المفتوحة موجهة نحو ميدان الكاتدرائية، حيث تبدأ الشرفة بقوسين من الحجر الأبيض على قاعدة منخفضة متدرجة، تتلاقى بزاوية قائمة ومزينة، فيما يودي درج عريض إلى الطابق الثاني.

المصدر: نوفوستي