في الكرملين تكريم العسكريين ورجال الأمن الذين ساهموا في إحباط "التمرد المسلح" (فيديو)

تجري في هذه الأثناء مراسم تقليد الأبطال الذين ساهموا في إحباط "التمرد المسلح" الذي جرت وقائعه في 24 يونيو الجاري.

وقد انتشر المئات من قوات الأمن والجيش داخل الكرملين، حيث من المتوقع أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة بهذه المناسبة، فيما صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس سيتوجه بكلمته اليوم إلى الأجهزة الأمنية (وزارة الدفاع الروسية، الحرس الوطني الروسي، وزارة الداخلية، خدمة الحراسة الفدرالية، هيئة الأمن الفدرالية) التي حافظت على النظام أثناء عملية التمرد.

إضافة إلى ذلك، وفقا لبيسكوف، سوف يكون هناك لقاء منفصل مع بعض ممثلي وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: RT