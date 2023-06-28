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الدفاعات الروسية تصد هجوما صاروخيا على ميليتوبول في زابوروجيه

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الدفاعات الروسية تصد هجوما صاروخيا على ميليتوبول في زابوروجيه
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أعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيه أن الدفاعات الروسية صدت هجوما صاروخيا شنته قوات كييف ليلا على مدينة ميليتوبول، بمقاطعة زابوروجيه الروسية الجديدة.

وجاء في بيان سلطات زابوروجيه: "حاولت القوات الأوكرانية الليل الماضي عند الساعة 00.30، قصف ميليتوبول، وتمكنت دفاعاتنا الجوية من اعتراض الصواريخ المعادية دون وقوع إصابات".

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وتواصل القوات الأوكرانية شن محاولات هجومية بشكل يومي على محور زابوروجيه وقصف المناطق المدنية في المقاطعة الروسية الجديدة، إلا أن الدفاعات الروسية والقوات الروسية تصد وتحبط جميع العمليات الأوكرانية الهجومية، وتواصل ضرب المواقع الحساسة لكييف في العمق الأوكراني، وتدمّر بالدرجة الأولى مخازن السلاح ولاسيما الغربي، بعد تدمير معظم المخزونات الأوكرانية من الأسلحة السوفيتية والروسية.

المصدر: نوفوستي

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