الأمن الروسي يفكك شبكة تخريبية أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
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أعلن الأمن الفيدرالي الروسي تفكيك شبكة تخريبية أوكرانية نشطت في محاولات اغتيال المسؤولين، وحضّرت لتفجير السكك الحديدية في مدينة ميليتوبول، بمقاطعة زابوروجيه الروسية الجديدة.
وجاء في بيان صدر عن الأمن الفدرالي الروسي: "تمكنا من تفكيك خلية تخريبية تابعة لجهاز الأمن الأوكراني في مدينة ميليتوبول، حضّرت لأعمال إرهابية في مقاطعة زابوروجيه، وحاولت اغتيال مسؤولين في المقاطعة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين".
وأضاف البيان: "تم اعتقال الإرهابيين في لحظة إخراجهم للعبوة الناسفة من مخبأها قبل وضعها على خطوط السكك الحديدية".
المصدر: تاس