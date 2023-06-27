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مصادر رسمية سورية تنفي لـRT وجود عناصر من "فاغنر" عاملة في البلاد

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مصادر رسمية سورية تنفي لـRT وجود عناصر من
Globallookpress Ammar Safarjalani
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نفت مصادر رسمية سورية لـ RT وجود أية نشاط حالي لشركة "فاغنر" على أراضي البلاد.

وقالت المصادر: "الآن في سوريا هناك نشاط لشركات طابعها اقتصادي بحت مثل "روس ستروي غاز"، كما أن قطعا عسكرية روسية تتخذ من قاعدة حميميم قاعدة لها وهي مستمرة في تأدية عملها، وليس هناك من تواجد لعناصر أو هيئات تابعة لفاغنر".

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كما علمت RT من مصادر من داخل قاعدة حميميم أن تحقيقات جرت مع عناصر كانت على "صلة ارتباط " مع فاغنر في السابق، وأن الأمر لم يتعد كونه إجراء احترازيا.

وكانت وسائل إعلام عربية أفادت في وقت سابق بقيام الشرطة العسكرية الروسية باعتقال عناصر من شركة "فاغنر" في سوريا، بعد التمرد المسلح الذي قامت به "فاغنر" في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا ليلة السبت.

المصدر: RT

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