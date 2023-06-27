ستولتنبرغ: "الناتو" سيراقب تحركات مجموعة "فاغنر" في بيلاروس

أكد الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن "الناتو" سيراقب تحركات مجموعة "فاغنر" في بيلاروس من أجل "ضمان أمن" الدول الأعضاء في الحلف.

وقال ستولتنبرغ بعد عشاء غير رسمي في لاهاي شارك فيه رؤساء دول وحكومات عدد من دول "الناتو"، بما في ذلك رئيس ليتوانيا المجاورة لبيلاروس: "فيما يتعلق بعواقب انتقال بريغوجين إلى بيلاروس، وإعادة الانتشار المحتملة لجزء من قواته، من السابق لأوانه الحديث عن ذلك. لكننا سنراقب ونضمن القدرة على حماية كل حليف على أساس دائم، وخاصة تلك البلدان التي تقع على حدود بيلاروس".

وأشار إلى أن جميع الأطراف أكدوا أن قرار تعزيز تواجد "الناتو" على الجناح الشرقي للحلف في السنوات الأخيرة كان قرارا صائبا.

المصدر: نوفوستي