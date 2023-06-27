الرئيس البولندي يعتبر انتقال مقاتلي فاغنر إلى بيلاروس إشارات سلبية لبلاده

اعتبر الرئيس البولندي أندريه دودا، المعلومات المتعلقة بانتقال عدد من مقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة إلى بيلاروس بأنها "إشارات سلبية للغاية" بالنسبة لبلاده.

وقال دودا: "نرى جميعا ما يتم القيام به، نقل القوات بحكم الأمر الواقع في شكل مجموعة فاغنر إلى بيلاروس، بالإضافة إلى نقل رئيس المجموعة هناك تعتبر إشارات سلبية للغاية بالنسبة لنا ".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة يستعدون لتسليم أسلحتهم الثقيلة لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

هذا وقد تم التوصل إلى اتفاق، في وقت سابق، بوساطة رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، يقضي بمغادرة رئيس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، وعدد من مقاتليه الأراضي الروسية إلى بيلاروس.

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المصدر: RT