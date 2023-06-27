الدفاع الروسية: مجموعة "فاغنر" تستعد لتسليم عتادها الثقيل إلى وحدات الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلي مجموعة "فاغنر" يستعدون لتسليم معداتهم الثقيلة إلى وحدات الجيش الروسي.

وقالت الوزارة في بيان إن الاستعدادات جارية لتسليم المعدات العسكرية الثقيلة الخاصة بشركة "فاغنر" العسكرية، إلى وحدات القوات المسلحة الروسية التي تشارك في العملية العسكرية الخاصة.

بدوره أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم أنه تم وقف التتبعات الجنائية في قضية التمرد المسلح، مشيرا إلى أن التحقيقات في قضية التمرد، أثبتت أن المشاركين فيها تراجعوا عن مواصلة التمرد وعدلوا عن ارتكاب جرائم.

تجدر الإشارة إلى أنه في ليلة السبت الماضي، استولى مقاتلو مجموعة "فاغنر" العسكرية بقيادة يفغيني بيرغوجين، عن المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق بوساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يقضي بمغادرة بريغوجين وعدد من مقاتليه الأراضي الروسية إلى بيلاروس.

ووكانت الأجهزة الأمنية الروسية قد باشرت السبت الماضي، التحقيق بعد فتح قضية جنائية على خلفية التمرد المسلح، فيما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات المتمردين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة ناتجة عن طموحات ومصالح شخصية.

المصدر: وكالات