قال الصحفي الأمريكي غارلاند نيكسون، إنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية حكم على نظام كييف بالفشل والخسارة أمام روسيا.

وشبه نيكسون في حديث عبر "يوتيوب"، تطور الصراع في أوكرانيا بمباراة شطرنج، حيث تتحدد نتيجة اللقاء وتصبح أكثر وضوحا قبل بضع خطوات من هزيمة الخصم، وتساءل متى يجب اعتبار الصراع منتهيا؟

وأوضح: "في الشطرنج أي خطوتين في اللعبة ستضعك في حانة كش ملك، قم بقلب اللوحة، وأعد كل قطعة لمنافسك، واستلم قطعك وابدأ بلعبة جديدة أو انسحب، ربما لا تستطيع هزيمة منافسك ببساطة في الشطرنج، حينها ابحث عن شخص آخر، وتدرب جيدا، وانشغل بشيء آخر، فهذه اللعبة انتهت".

ووفقا له لقد فشل الغرب سياسيا واقتصاديا وسياسيا في تحقيق هدفه بإضعاف روسيا عالميا، كما فشل في دعم أوكرانيا في الناحية العسكرية، فجميع مساعداتهم لم تسعف نظام كييف في التغلب على روسيا.

وقال: "الروس لديهم جيش قوي ومدرب على العمل بالمعدات المناسبة، إنهم يدمجون المعدات التي تم اختيارها للعمل الذي يقومون به، والتي تم تصميمها لتحقيق أهدافهم، والجميع مستعد للمعركة، في المقابل قامت أوكرانيا بسحب شبابها ورجالاها من الحانات في منتصف الليل، ووضعتهم في شاحنة ما ونقلتهم إلى الحدود البولندية، حيث تم تدريبهم بضعة أشهر على القتال، ومن ثم ترمي بهم مرة أخرى وسط حقول الألغام، فأي نتائج تتوقعون منهم".

وخلص نيكسون إلى أن أساليب تجنيد الأفراد في صفوف القوات الأوكرانية، وكذلك تدريبهم من قبل دول حلف الناتو، وسوء الأوضاع تجعل المرء يشعر بالإحباط ويتمنى أن يأتي الحل الأفضل.

المصدر: نوفوستي