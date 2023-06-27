الفاتيكان يعلن أن مبعوث البابا للتسوية الأوكرانية سيزور روسيا غدا

أعلنت الخدمة الصحفية للفاتيكان أن مبعوث البابا، الكاردينال ماتيو زوبي للتسوية الأوكرانية سيزور روسيا يومي الـ28 والـ29 من يونيو الجاري.

وجاء في بيان الفاتيكان: "الكاردينال ماتيو زوبي سيزور موسكو يومي 28 و29 يونيو مبعوثا للبابا فرانسيس، لتقديم مساهمة إنسانية في البحث عن مخرج من الوضع المأساوي الحالي تحقيق سلام عادل".

وكان زوبي قد زار كييف الأسبوع الماضي، حيث التقى مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق، أكد أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، أنه ينبغي توفير "مخارج سلمية" لإنهاء النزاع في أوكرانيا، لكنه اعتبر أن آفاق إمكانية قبول الحلول السلمية غير موجودة حاليا.

ونقلت وكالة "أنسا" عن الكاردينال بارولين، قوله: "لدي أمل واقعي في السلام بأوكرانيا، بمعنى أنه يتوجب علينا الاستمرار في تقديم مخارج سلمية من خلال الوساطة والمساعي الحميدة، لكنني لا أرى فرصا كبيرة لقبول هذه المقترحات في الوقت الراهن".

المصدر: تاس