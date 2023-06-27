لوكاشينكو يؤكد وصول الجزء الأكبر من الأسلحة النووية الروسية المتفق على نقلها لبلاده إلى بيلاروس

أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وصول جزء كبير من الأسلحة النووية من روسيا إلى بلاده.

وقال لوكاشينكو: "جزء من الأسلحة النووية (لن أقول كم عددها)، الجزء الكبير نقل إلى بيلاروس".

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وأضاف: "أتحمل مسؤولية أمن وسلامة الأسلحة بشكل شخصي في المقام الأول، لدينا عدد كاف من الرجال القادرين على حراسة هذه المواقع مع الروس".

وأشار إلى أن العسكريين الروس سيقومون بصيانة الأسلحة النووية المنتشرة في بيلاروس، لأن عسكريينا ليس لديهم خبرة في هذا المجال.

وشدد الرئيس البيلاروسي على أن مقاتلي مجموعة "فاغنر" لن يقوموا بحراسة الأسلحة النووية في بيلاروس.

المصدر: RT