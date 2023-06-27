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لوكاشينكو: بيلاروس ستكون براغماتية مع مقاتلي "فاغنر" وستستفيد من خبرتهم

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لوكاشينكو: بيلاروس ستكون براغماتية مع مقاتلي
Sputnik
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه لا شيئ يخشاه من مقاتلي "فاغنر"، وأن خبرتهم القتالية ستكون مفيدة للجانب البيلاروسي.

وأضاف لوكاشينكو في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن "هناك الكثير من الكلام والأحاديث الآن حول مجموعة "فاغنر"... لا يفهمون أننا براغماتيون حيال هذا أيضا، وإذا جاء قادة المجموعة إلى بيلاروس سنستفيد منهم، لأنهم أصحاب خبرة في القتال".

وأشار إلى أن خبرتهم تفيدنا في التعرف على الأسلحة الأكثر فعالية في ساحات القتال، والتكتيتكات وخطط الدفاع والهجوم الأكثر نجاعة.

المصدر: نوفوستي

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