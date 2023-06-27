جنوب إفريقيا تتعهد بمواصلة المحادثات الإفريقية مع بوتين وزيلينسكي

أكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أن الاتصالات الإفريقية مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي ستستمر في إطار مساعي الوساطة.

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جاء ذلك في تصريحات باندور خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ردا على سؤال حول كيفية تأثير الأحداث الأخيرة في روسيا على أنشطة البعثة الإفريقية، حيث تابعت: "لن نتوقف عن التفاعل مع الرئيسين بوتين وزيلينسكي، حيث تود جنوب إفريقيا إنهاء الصراع في أوكرانيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عقد اجتماعا، 17 يونيو الجاري، مع رؤساء وفود الدول الإفريقية، بما في ذلك جنوب إفريقيا، في قصر كونتانتينوفسكي بمدينة بطرسبورغ، حيث أعلنوا عن خطة لتسوية النزاع في أوكرانيا، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا تحترم بشدة الموقف المبدئي للدول الإفريقية المؤيد للتسوية السلمية للنزاعات، كما يدعم النهج المتوازن للموقف من أوكرانيا. وكان الوفد الإفريقي قد زار قبل ذلك كييف، حيث التقوا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي