وسائل إعلام: محادثات السلام بشأن أوكرانيا قد تجري في يوليو

أفادت قناة ARD الألمانية نقلا عن مصدر بأن محادثات السلام بشأن النزاع الأوكراني قد تجري في شهر يوليو المقبل.

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وتابعت القناة أن اجتماعا حضره دبلوماسيون من فرنسا وبريطانيا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا، إضافة إلى ممثلين من الصين وجنوب إفريقيا والهند والبرازيل وتركيا والمملكة العربية السعودية، كان الهدف الرئيسي منه "حشد دعم الدول التي لا تزال محايدة أو حذرة مثل البرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين".

وتابع المصدر أن المفاوضات الرسمية بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا قد تبدأ في وقت مبكر من شهر يوليو، حيث عقد الاجتماع الدولي حول أوكرانيا في كوبنهاغن في ظل "أقصى درجات السرية"، بمشاركة دبلوماسيين غربيين، ومن البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، فيما عقدت تلك المفاوضات بمبادرة من أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي قد عقد اجتماعا، 17 يونيو الجاري، مع رؤساء وفود الدول الإفريقية، بما في ذلك جنوب إفريقيا، في قصر كونتانتينوفسكي بمدينة بطرسبورغ، حيث أعلنوا عن خطة لتسوية النزاع في أوكرانيا، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا تحترم بشدة الموقف المبدئي للدول الإفريقية المؤيد للتسوية السلمية للنزاعات، كما يدعم النهج المتوازن للموقف من أوكرانيا. وكان الوفد الإفريقي قد زار قبل ذلك كييف، حيث التقوا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: RT