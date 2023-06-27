نتنياهو يؤكد نيّته زيارة الصين

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين بنيامين نيته زيارة الصين، وأشار إلى أن الولايات المتحدة على علم بخططه لهذه الزيارة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الأخير التقى اليوم الثلاثاء بوفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي وأطلعهم على رحلته المقبلة قائلا إنه تلقى دعوة لزيارة الصين، مبينا أن الإدارة الأمريكية كانت على علم بذلك قبل شهر.

وأكد نتنياهو أمام الوفد أن "التعاون العسكري والاستخباراتي بين إسرائيل والولايات المتحدة كان في أعلى مستوياته على الإطلاق وأن الولايات المتحدة ستكون دائما الحليف الرئيسي لإسرائيل".

يذكر أن الزيارة المرتقبة ستكون الرابعة لنتنياهو إلى الصين.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"