رئيس مجلس الوزراء الصيني: العالم بحاجة للتنسيق المشترك

قال رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، إن عصر البطولات الفردية في مواجهة التحديات العالمية الخطيرة قد ولى، ويجب على الإنسانية أن تعمل معا.

وقال في كلمة لي تشيانغ خلال مراسم افتتاح الاجتماع السنوي الرابع عشر للمنتدى الاقتصادي الدولي "دافوس الصيف"، إن "تاريخ تطور المجتمع البشري هو تاريخ التغلب المستمر على مختلف التحديات والصعوبات. وفي مواجهة الأزمات الخطيرة، لا يمكن لأي بلد أن يهتم بنفسه فقط، ولا يمكن لأي بلد أن يحل جميع مشاكله بمفرده... الوحدة والتعاون هما الطريق الأمثل للبشرية".

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وأشار إلى أن جميع دول العالم على مدى السنوات الثلاث الماضية بذلت جهودا جبارة لمواجهة تحديات الوباء، ما يدل على القوة الهائلة للتضامن والمساعدة المتبادلة للبشرية.

وتابع: "لن يكون وباء "كوفيد-19" آخر أزمة صحية عامة ستواجه البشرية، ما زلنا نواجه عددا من التحديات والصعوبات العالمية، بما في ذلك مكافحة تغير المناخ، ومشكلة مخاطر الديون، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والفجوة بين الأغنياء والفقراء".

وأضاف أن أقدار الناس حول العالم مترابطة على نحو وثيق، لهذا من الضروري زيادة تطوير مفهوم التعاون متبادل المنفعة، والعمل معا لحل المشكلات العالمية والمساهمة في تقدم الحضارة الإنسانية بجهود مشتركة.

كما أكد على ضرورة ألا يعود العالم إلى حالة العزلة والإغلاق، وقال: "العولمة الاقتصادية اتجاه تاريخي، وعلى الرغم من أننا نواجه عددا من الصدمات في هذه العملية، إلا أن الاتجاه العام للعولمة الاقتصادية وتطورها لم يتغير أبدا، لاسيما في ظل التطور المتسارع الراهن في التقنيات الجديدة المتمثلة في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وهو ما خلق ظروفا أكثر ملاءمة للعولمة الاقتصادية".

وتابع: "يجب أن نتبع اتجاهات العصر، ونسعى إلى مزيد من الإجماع حول التنمية، ونتبنى سياسة الاقتصاد العالمي المفتوح، ونعارض بشدة التسييس المصطنع لقضايا التجارة والاقتصاد"، وشدد لي تشيانغ على الحاجة إلى "الحماية المشتركة لأمن واستقرار واستمرارية سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، حتى يمكن لثمار العولمة الاقتصادية أن تعود بالفائدة على مختلف البلدان والمجموعات المختلفة من الناس بشكل عادل".

وافتتح الاجتماع السنوي الرابع عشر للمنتدى الاقتصادي العالمي لقادة العالم الجدد، المعروف بـ"دافوس الصيف" اليوم الثلاثاء في مدينة تيان جين الساحلية شمال الصين.

وسيستمر من 27 وحتى 29 يونيو تحت عنوان "ريادة الأعمال: قاطرة الاقتصاد العالمي".

ويشارك في المنتدى أكثر من 1500 مشارك من حوالي 90 دولة بمن فيهم السياسيون ورجال الأعمال وممثلو مراكز الفكر والمنظمات المجتمعية الدولية.

المصدر: نوفوستي