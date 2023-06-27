الصين: جهود الغرب لتخفيف المخاطر الاقتصادية "فرضية زائفة"!

انتقد رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، الجهود التي يبذلها الغرب لـ"تخفيف مخاطر" الاقتصاد العالمي واعتبرها "فرضية زائفة"، وذلك خلال افتتاحه منتدى "دافوس الصيف" شمالي الصين.

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وقال لي، اليوم الثلاثاء للمندوبين المشاركين: "في الغرب، يبالغ البعض بإبراز أهمية ما يسمى تقليص الاعتماد والتخفيف من المخاطر".

وأضاف: "هذان المفهومان فرضية خاطئة، لأن تطور العولمة الاقتصادية جعل الاقتصاد العالمي كيانا مشتركا نتداخل فيه أنا وأنت.. اقتصادات العديد من الدول تختلط مع بعضها البعض وتعتمد على بعضها البعض وتحقق انجازات بسبب بعضها البعض وتتطور معا".

وأكد أن "هذا في الواقع شيء جيد، وليس سيئا".

على صعيد آخر، قال لي تشيانغ إن الصين بصدد تحقيق هدف النمو المرسوم للسنة الراهنة، رغم تباطؤ الانتعاش في ثاني اقتصاد عالمي.

وسجل نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين 3% العام الماضي، بعيدا عن الهدف الرسمي المحدد بـ5.5 % وهو من الأبطأ منذ 4 عقود.

وفي عام 2023، حددت الحكومة هدف النمو عند "5% تقريبا".

واجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيان جين الساحلية المعروف بـ"دافوس الصيف"، هو الأول بعد توقف دام 3 سنوات بسبب وباء كوفيد، ومن المقرر أن يستمر حتى الخميس.

المصدر: أ ف ب