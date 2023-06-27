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الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا في ظل عالم متغير

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الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا في ظل عالم متغير
Sputnik
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أكدت الصين استعدادها لمواصلة تعزيز التعاون مع روسيا على طريق التنمية متبادلة المنفعة في ظل عالم متغير.

وقال وزير الخارجية الصيني تشين فانغ، في رسالة عبر الفيديو في المؤتمر الدولي الثامن "روسيا والصين: التعاون في عصر جديد" إن "الصين مستعدة لمواصلة العمل مع روسيا بشكل مشترك والسير في طريق التنمية متبادلة المنفعة في عالم مضطرب ومتغير".

وأشار إلى أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتعزيز الازدهار والتنمية في دول المنطقة، وتعزيز سياسة الحوار والتعاون، لضمان استقرار واستمرار سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية.

كما أكد على ضرورة العمل المشترك من أجل التصدي لسياسة الهيمنة، والدفاع عن النظام الدولي، وأساسه الذي تمثله الأمم المتحدة.

وأعرب وزير الخارجية عن أمله في أن يسهم مؤتمر الخبراء في بكين على دفع التعاون الصيني الروسي إلى مستوى أعلى.

المصدر: نوفوستي

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