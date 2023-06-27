استطلاع: هاريس تسجل أدنى نسبة تأييد لها بين الأمريكيين

كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة nbc الأمريكية أن 49% من الناخبين الأمريكيين، ينظرون بسلبية لنائبة الرئيس كامالا هاريس، مقارنة بـ32% يؤيدونها.

وقالت الشبكة الأمريكية إن تصنيف هاريس السلبي الصافي عند -17 هو الأدنى لنائب الرئيس في تاريخ الاستطلاع، مبينة أنه في أكتوبر 2019، كان لدى 34% وجهة نظر إيجابية عن نائب الرئيس آنذاك مايك بينس، بينما كان لدى 38% وجهة نظر سلبية، بتصنيف -4.

وفي ديسمبر 2010، كان تصنيف نائب الرئيس حينها جو بايدن +1، 34% ​​وجهة نظر إيجابية و33% رأي سلبي.

وفي مايو 2003 كان تصنيف نائب الرئيس السابق ديك تشيني +23، حيث كان لدى 47% من الناخبين المسجلين نظرة إيجابية عنه، مقابل 24% لديهم رأي سلبي.

وفي مارس 1995، كان تصنيف نائب الرئيس السابق آل جور +15، 42% وجهة نظر إيجابية و27% سلبية.

وقال الخبير الاستراتيجي الديمقراطي كورنيل بيلشر لموقع "أكسيوس" إنه "لا ينبغي أن يفاجئ أي شخص بأنه سيكون هناك مرشح مختلف وتركيز مختلف على أول امرأة تشغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة على الإطلاق، ولا سيما المرأة الملونة".

المصدر: axios