استطلاع: بايدن يتفوق على ترامب بنسبة هامشية فقط

أظهر استطلاع أجرته nbc، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتقدم في شعبيته على منافسه الجمهوري دونالد ترامب، بفارق لا يتعدى هامش الخطأ.

وحصل بايدن على دعم 49% في استطلاع الناخبين المسجلين، بينما حصل ترامب على 45%.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن أكبر ميزة لبايدن هي بين الناخبين ذوي الأصول الأفريقية، في حين أن أكبر ميزة لترامب هي بين الناخبين الريفيين.

وارتفع دعم ترامب بين الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية التي أجريت في الفترة من 16 إلى 20 يونيو إلى 51%، مقارنة بـ46% في أبريل، مما يشير إلى أنه نجا من اتهامه الاتحادي بمزاعم سوء التعامل مع الوثائق السرية في الوقت الحالي.

وكان عدد أكبر ممن شملهم الاستطلاع قلقين بشأن صحة بايدن الجسدية والعقلية ليكون رئيسا أكثر من قلق ترامب، بهامش 68% إلى 55%.

المصدر: "بلومبيرغ"