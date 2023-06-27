"واشنطن بوست": أمام أوكرانيا بضعة أسابيع فقط

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إنه في حال لم تنجح أوكرانيا في ساحة المعركة في الأسابيع القليلة المقبلة، فإنها ستخسر أراضيها لسنوات عديدة.

وكتب غراهام إليسون، أستاذ الإدارة العامة في جامعة هارفارد في مقال للصحيفة: "في حال لم تحقق القوات الأوكرانية في الأسابيع المقبلة نجاحا، فلن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها في غضون 16 عاما".

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وأضاف أن استمرار المأزق على الجبهة في المستقبل القريب سيؤدي إلى انتقال الصراع إلى مرحلة جديدة... "إذا بقيت القوات الأوكرانية في طريق مسدود طوال الصيف، فيجب أن نتوقع أن يحدد البعد السياسي لهذه الحرب مسار الأحداث. سيدعو العديد من مؤيدي أوكرانيا في أوروبا وحتى الولايات إلى توقف القتال وبدء مفاوضات جادة حول وقف إطلاق النار".

واعتبر أنه في حال التوصل إلى اتفاق، سيعلن كل طرف انتصاره حسب الإنجازات التي سيحققها بعد وقف إطلاق النار.

المصدر: نوفوستي