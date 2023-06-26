هولندا.. توقيف رجل وابنته للاشتباه في تمويلهما حركة "حماس"

اعتقلت السلطات الهولندية، يوم السبت الماضي، رجلا وابنته بدعوى الاشتباه في إرسالهما ملايين اليوروهات إلى منظمات مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

وأفاد الادعاء الهولندي، اليوم الاثنين، باعتقال الرجل البالغ من العمر 55 عاما وابنته البالغة من العمر 25 عاما في بلدة لايدشندام بضواحي مدينة لاهاي، يوم السبت الماضي الموافق الـ22 من يونيو الجاري، للاشتباه في انتهاكهما لوائح العقوبات عبر تمويل حركة "حماس"، وبأنهما لا يزالان رهن الاعتقال، مع التحفظ على اسميهما وجنسيتهما لصالح التحقيق.

وقال الادعاء العام في بيانه، "بإرسال "المتهمين" قرابة 5.5 مليون يورو (6 ملايين دولار) إلى هيئات مرتبطة بحركة "حماس"، خاضعة للعقوبات منذ العام 2003".

وأشار الادعاء إلى أن التحقيقات التي أجرتها السلطات الهولندية لمنزل في لايدشندام ومحل تجاري في روتردام كشفت مصادر الأموال التي تمت مصادرتها، وحساب مصرفي يحتوي على 750 ألف يورو (820 ألف دولار).

أضاف بيان الادعاء أن "المتهمين" كانا على الأرجح متورطين في مؤسسة تدعم حماس ماليا، وتواصل دعم مؤسسة أخرى كانت مدرجة في قائمة العقوبات.

المصدر: أسوشيتد برس